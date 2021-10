El pasado lunes pudimos ver en exclusiva en ‘El Debate de las Tentaciones’ uno de los momentos que más están dado que hablar de ‘La Última Tentación’. Bela e Isaac se besaban apasionadamente mientras sus compañeros estaban en una Hoguera. La tentadora llegó con ganas de dejar claro que había tenido algo más que una bonita amistad con Isaac estando él ya con Lucía. Tanto es así, que llevó a plató unos mensajes que demostrarían el tonteo que tenían estando ya con la andaluza.

Una vez los compañeros de Villa Luna llegaban de la Hoguera, Isaac se veía un tanto agobiado por lo que acababa de pasar y decidía compartirlo con sus compañeros: “Os tengo que decir una cosa, llevo todo el día rayado con la relación que tenía. Creo que Lucía y yo tenemos una forma de vida que es muy diferente el uno del otro. La verdad que yo me sentía super a gusto con Bela aquí”, comenzaba contando

Jesús parecía anticiparse a lo que estaba a punto de contar: “Tienes una atracción por ella que no es normal”. Así que a Isaac no le quedaba más remedio que contarlo sin medias tintas: “Cuando os habéis ido hemos estado hablando, me he sentido super a gusto, super cómodo y nos hemos besado”, confesaba.

Las caras del resto de los compañeros eran un poema y el primero en reaccionar era Lester: “Lester: Sinceramente: si es lo que sientes… Está claro que vas a hacer daño, pero al final uno tiene que pensar por sí mismo”, decía el canario.

La guerra de Isaac y Jesús, en stand-by por el beso con Bela

A pesar de que Jesús no puede ni ver a Isaac por lo que pasó en el pasado con Marina, en este episodio hemos podido ver cómo elegía muy bien sus palabras para tratar de no meter el dedo más en la llaga: “Isaac, yo no me voy a llevar contigo bien nunca y te tengo la tirria que te tengo, pero con la mano en el corazón: Sabes que Lucía ha sufrido mucho aquí. Podrías haberle ahorrado un poco de sufrimiento, pero es que también veo que no te puedes aguantar”, le decía.

Christofer, muy cabreado por la actitud de Isaac

Aunque Jesús intentó contenerse en dar su opinión, Christofer no se mostraba tan tibio, quizá por verse reflejado en Lucía: “Si no te gusta hacer daño a otra persona, sabiendo que lo podéis hacer fuera perfectamente, haber aguantado”, reprochaba. Sin embargo, Bela comentaba que no era amiga de Lucía como para pensar en ella.