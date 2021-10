“No me las creo”, respondió Lester, interpretando que Cristian estaba mintiendo. “Le considero un amigo, no sé con qué intención llega ahí a echarle mierda a Patri cuando realmente los tres nos llevamos bien”, añadió.

Las siguientes imágenes, en las que aparece Patri llorando al hablar con Cristian , fueron la gota que colmó el vaso para Lester: “ Se suponía que era mi amig o. Si de verdad eso ha pasado ha tenido tiempo de decírmelo fuera. Me jode que él le esté haciendo pasar un mal rato a Patri y que la tenga llorando. Al principio hubo tonteo, pero Patri me dijo lo contrario, que Cristian le dijo que se fuera a Elche y ella no fue. Me parece que está yendo por un camino equivocado”.

Al final, el canario concluyó que no era momento de anticiparse y ni de juzgar nada y que prefería hablar antes con Patri y con Cristian. Aun así, la relación con el ex de Melodie parece que se ha roto: “Se ha convertido en una cuenta pendiente para mí, me ha faltado al respeto a mí y a Patricia y me ha demostrado que no es mi amigo”.