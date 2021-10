Roberto descubre en la hoguera que su novia se ha liado con Manuel

El novio de Andrea no puede contener las lágrimas y reconoce que todavía sigue queriendo a Andrea

Roberto afirma que la Andrea que está viendo no es la misma con la que ha estado ocho meses

Roberto salió de su primera hoguera muy decepcionado con Andrea. Aunque antes de ver las nuevas imágenes de su chica dijo que le gustaría que hubiera cambiado de actitud, sus lágrimas descubrieron sus verdaderos pensamientos.

En el primer vídeo, Roberto vio a Andrea hablando con Óscar. Él la describió como impulsiva y caprichosa, a lo que ella respondió: “Pero eso no es malo. Igual me encapricho de un bolso que me encapricho de un tío”. Estas palabras no le gustaron nada a su novio, como tampoco las imágenes en las que se la veía tonteando tanto con Óscar como con Manuel. “Me siento decepcionado, le da igual el uno que el otro. Se encapricha de un tío, se encapricha de un bolso… No sabe ni lo que quiere en su vida. Pienso que no sabe valorar a las personas”, arremetió.

Roberto ve las imágenes del sexo de Andrea y Manuel

Las siguientes imágenes fueron incluso más duras ya que Roberto descubrió que Andrea se había liado con Manu y que había tenido sexo con él.

“Estoy viendo a la Andrea que vi antes de conocerla, y esa no es la que me ha demostrado a mí. Era una Andrea que me amaba, que se lo pasaba bien conmigo”, reaccionó. Cree que su novia no le quiere, a pesar de que él le ha dado de todo: “Amor, cariño, sexo… no le ha podido faltar de nada”.