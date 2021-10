La relación de Fani y Christofer está en la cuerda floja. El beso de la madrileña con Julián ha revivido los viejos fantasmas de su novio, que no se marcharon tras su tensa hoguera de confrontación. Fani intentó explicarle que había sido un error, que se arrepintió en cuanto lo hizo y que necesitaba que le diera otra oportunidad, pero Christofer no quiso perdonarla.

Antes de empezar a ver las imágenes, Christofer esperaba ver algún gesto de Fani que la sirviera para empezar a redimirse, pero no lo hizo Es más, escuchó una sorprendente revelación que le provocó un enfado aún mayor.

Christofer vaticinaba antes de empezar que podría haber habido un nuevo acercamiento entre su chica y Julián, pero lo que vio le dejó aún más sorprendido. Escuchó unas impactantes declaraciones de Isaac , en las que le contaba a Marta un episodio en el que estaban de fiesta y Fani llegó por detrás y le mordió el cuello . Según el novio de Lucía, no es la primer aves que la madrileña intenta un acercamiento y que podía haberse liado varias veces con ella si así lo hubiera querido.

“Me da mucha lástima estar con una persona así. La he querido tanto… y da rabia . Si no pasa aquí, pasa fuera”, reaccionó Christofer.

Christofer vio unas imágenes de Gonzalo peleándose con Fani y llamándole “pelele”. Los tenían muy buena relación cuando compartían villa en ‘La isla de las tentaciones 1’. Pero al salir todo se rompió porque el exnovio de Susana criticó mucho que Christofer perdonase a Fani: “Tú me puedes dar tu opinión, pero me tienes que respetar”. Desde entonces no han vuelto a hablar.