Isaac y Bela se reencuentran y no pueden ocultar su intensa atracción: "Tienes que venirte conmigo"

Bela ha encontrado en Villa Luna su paraíso particular, ya que en la otra villa no se sentía cómoda ante la presencia de Lucía. También tiene que ver que Isaac convive ahora con ella y la soltera está dispuesta a conquistarle . Así se lo ha transmitido en las ocasiones en las que se han quedado a solas.

"Cuando estuvimos no estaba con Lucía. En su momento se acabó y fuimos amigos. Ella sabe que hubo más que besos pero Lucía es lo que me importa a mí", dijo en un principio Isaac. "A mí mis amigos no me hacen gracia. Hay una atracción que te niegas a reconocer", respondió ella. Pero Isaac, halagado y un poco tontorrón, acabó reconociendo que dicha atracción "no fue el polvo de una noche".