La llegada de nuevas cuentas pendientes a ‘La Última Tentación’ ha desatado todo tipo de emociones en los habitantes de Villa Luna. Si Bela conseguía desestabilizar a Lucía y acercarse más a Marina, Cristian ha puesto entre las cuerdas a Patri. Todo empezaba en la fiesta que pudimos ver, donde el joven le hacía comentarios que no le gustaban nada: “Patri, te voy a decir una cosa: no te pongas celosa, que a ti también te quiero”, le decía con sorna.

Patri aseguraba que para nada se ponía celosa, pero era Marta Peñate quien encendía la mecha de la discordia: “Fuera coñas, yo creo que entre vosotros hay tensión sexual”, algo que la chica de Lester negaba. Cristian, por su parte, en los totales del programa confirmaba lo que Marta quería decir: “A mí Patri se me ha insinuado un montón de veces. Tiene rabia ahí y está como resentida conmigo, se nota que hay rabia”.

Cristian cuenta que Patri le hacía videollamadas un tanto sinuosas

Por su parte, Patri tiene claro que la única meta de Cristian es hacerse notar: “Mi relación con Cristian es nula y ya no sabe qué hacer para llamar la atención. Al fin y al cabo, está aquí en segundo plano y necesita salir de alguna forma”, decía enfadada. Pero por su parte, Cristian contaba que Patri le hacía videollamadas con dudosas intenciones. Una cuenta pendiente que también debe solucionar con Lucía.

Marta suelta la bomba

En una conversación con Sandra Barneda, Marta Peñate contaba que se sentía descolocada con la actitud de Patri: “Pienso que es buena niña, pero a veces le veo algo oscuro”, decía para después preguntarle si mantenía ciertas conversaciones con gente. Patri la retaba a que las enseñara y era entonces cuando Marta aseguraba que era Cristian quien las podía enseñar.

Mientras Patri aseguraba que dichas conversaciones existían pero que se habían dado al principio de su relación con Lester y que él lo sabía, Cristian aseguraba que hacía un mes que habían mantenido la última. Marta ya no aguantaba más la situación y saltaba: “No aguanto más mentiras ni “pinochadas”, porque a Patri siempre le gustó Cristian y se lo ha seguido demostrando después del programa y después de todo”, aseguraba.

Patri se derrumba por las acusaciones de haber mantenido conversaciones con Cristian

Patri se viene abajo y decide irse a su habitación para no hablar con nadie, pero Marta y Cristian no están dispuestos a dejar la conversación ahí, asegurando que la versión de Cristian es que han tenido conversaciones que no serían las típicas de entre amigos. Patri lo niega: “Con Cristian no he tenido nada en la vida”. “Porque él no ha querido”, apostillaba Peñate

Cristian ponía al corriente a sus compañeros: “Patri siempre me hace videollamadas y se pone a tontear conmigo y a preguntarme: ‘¿Qué harías si estuvieras conmigo? ¿Qué te parezco? ¿Voy guapa? Siempre me está tonteando y yo, si tengo pareja, esas cosas no las hago”, comentaba.

Patri y Cristian hablan más calmados

Patri prefería hablar con Cristian a solas más tranquilos para aclarar las cosas entre ellos: “Sí que es verdad que tú y yo en La Isla tonteamos, pero si no hubiéramos querido liar, hemos tenido oportunidades”, aseguraba. “Pero si yo hubiera tirado para adelante, ¿qué habrías hecho con Lester?, le preguntaba Cristian.