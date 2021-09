Por último, llegó Lucía quien se decepcionaba al no ver a Isaac. Manuel, cuenta pendiente de Lucía decía que le daba igual verla ahí, algo con lo que ella no estaba de acuerdo: “Pues no lo has demostrado. Estás todo el día metido en mi vida”, le reprochaba. Aunque Manuel prefería atacar a Isaac: “Como me he cachondeado tanto de ti, no quiero que se vuelva a reír de ti y lo está haciendo”. Sin embargo Lucía le volvía a repetir que él no era nadie para meterse ni en su vida ni en su relación con Isaac.