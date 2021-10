En las imágenes del beso de Lucía y Cristian la vemos a ella de espaldas besándole los labios al exnovio de Melodie y a él… ¡mirando a la cámara! Ese gesto ha desatado todas las sospechas de los colaboradores del debate. Melodie ha sido la primera en intervenir para dar su opinión sobre el gesto de su exnovio: “Me he quedado muerta. No hay que escandalizarse, son dos personas que estaban solteras. Me escandaliza que se grabe. Esa miradita de Cristian… no quiero decir nada”.