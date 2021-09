Cristian confirma que tuvo "un rollete" con Lucía: "Tengo asuntos pendientes con ella"

Cristian participó en 'La isla de las tentaciones 2' con entonces su pareja desde hacía años, Melody . Pero el paraíso hizo ver a su pareja que no quería seguir más con él. Cristian incluso iba a pedirle matrimonio , pero no le dio tiempo a verbalizarlo en la hoguera final ante el varapalo de la ruptura que se llevó.

"Llegamos porque Melody tenía dudas sobre mí. Melody en la hoguera final me dijo que se iba sola. Cuando me di la vuelta a los dos minutos se fue con Beltrán. Durante el programa yo tenía las citas con Andrea. En la isla no surgió nada porque yo tenía pareja y la respeté. Pero fuera seguimos conociéndonos un poquito. No sé si Andrea puede volver a caer. Antes también tenía pareja y le ha dado igual", recuerda.