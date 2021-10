‘La Última Tentación’ terminó para Cristian cuando su examigo Lester decidía expulsarle en su círculo de fuego. El canario está muy cabreado con él por decir que Patri ha estado tonteando con él a través de videollamadas o mensajes, algo que la chica de Lester reconoció pero solo al inicio de la relación. Ahora, en ‘El Debate de las Tentaciones’, Cristian ha tenido que dar explicaciones sobre este tema.

“Lo que no se ve es que Patri a mis espaldas le dice a Marta que no me toca ni con un palo, que yo la había invitado a Elche. Tonteaba mucho conmigo y llega ya un punto en el que salto y le digo lo que hay, que es la realidad”, cuenta Cristian, quien apunta que lo que cuenta se da tres meses antes de entrar en ‘La Última Tentación’.

Los colaboradores no entienden cómo no ha hablado de este tema antes con Lester y espera a hacerlo una vez llegan a ‘La Última Tentación’: “Yo se lo he comentado tres veces por lo menos y él va y se lo dice a Patri y ella me llama a mí preguntándome que cómo le he dicho eso. Él me dice que lo van a hablar pero luego lo arreglan ellos. Para quedar yo mal, no se lo digo más veces”, se defendía.

La pregunta de Patri

Algunos compañeros con los que Cristian ha tenido sus más y sus menos enviaban al concursante una pregunta y la de Patri era de las más polémicas: “Si yo era un asunto pendiente tuyo, ¿por qué no lo dices en tu vídeo de presentación y solo hablas de Lucía y Andrea? ¿No será que a raíz de que ellas no te hicieron caso tuviste que inventarte una nueva cuenta pendiente para tener algo de protagonismo?”.

Por su parte, Cristian contestaba él no quería decir nada, pero que era ella la que se dedicaba a hablar de él con Marta y por eso él estalló. Cristian además, no cree haber perdido un amigo refiriéndose a Lester: “Si a mi un amigo de verdad me dice algo, lo escucho o intento arreglarlo. Él no ha querido hacerme caso”.

La pregunta de Lester