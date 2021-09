Fani convoca la 'hoguera de confrontación' con Christofer pero se queda 'en shock': "¿No viene?"

Apenas acaba de comenzar 'La última tentación' y la relación de Christofer y Fani Carbajo ya está en peligro . La actitud de Fani en Villa Playa no ha gustado nada a su novio, que incluso se ha negado a ver imágenes de ella en la hoguera con Sandra Barneda. Y eso que lo que todavía no sabe Christofer es que su pareja ha ido más allá y ha traspasado uno de sus límites : besarse con otra persona .

"Ayer en la piscina me di un beso con Julián. No pensé en las consecuencias. Yo no tengo nada con Julián, no nos gustamos nada, pero verás la que se va a liar. No sé por qué le besé", se justificó. "Yo quiero a Christofer. Ha sido un beso sin maldad, sin sentimientos a Julián", añadía mientras algunos de sus compañeros de reían por lo bajo.