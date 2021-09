Andrea llegó a ‘La Última Tentación’ con Roberto, su chico. Sin embargo, con la incorporación de Manuel a Villa Playa, salía a la luz que días antes de haber venido a República Dominicana, había estado tonteando con Manuel en un viaje a Ibiza en el que estaban varios concursantes de ‘La Isla de las Tentaciones’. Tras aceptar que esto había pasado y que su relación con Roberto no se encontraba en su mejor momento, el reencuentro con Manuel nos dejaban su primer beso en la piscina y comenzaban a dormir juntos , algo que no hizo ninguna gracia a Óscar, quien mantuvo una relación con Andrea tras la primera edición de ‘La Isla de las Tentaciones’.

Pero parece que el acercamiento entre Manuel y Andrea va a seguir yendo a más, prueba de ello es la tórrida escena que nos regalaron en el jacuzzi de Villa Playa. “Yo he venido aquí para centrarme. ¿Te vas a centrar conmigo o qué? Vamos a tener hijos y todo” preguntaba la joven a Manuel. “¿Tú que vas a querer tener hijos conmigo?”, decía incrédulo el gaditano. “Manu tiene el rollo que a mí me gusta. Es cien por cien mi prototipo: ojos claros, bonito, es muy guapo de cara, morenito, tatuajes… A mí me encantan los malotes”, respondía Andrea.