Fani se indignó mucho con sus palabras y le recomendó que no se metiera en su vida. Además, arremetió con un tema duro para Gonzalo: su ruptura con Susana en ‘La isla de las tentaciones’ . “¿Tú eres un santo? ¿No le has puesto los cuernos a Susana nunca? Porque eres un sinvergüenza, por eso te dejó”, le espetó. Él lo negó.

A pesar de todo, Fani decidió darle una segunda oportunidad a su rival: "Tenemos que seguir hablando y creo que merece una segunda oportunidad. Me tiene que conocer, no me conoce. Que me entienda y que pare. Por eso necesitamos seguir hablando. Yo no soy mala Sandra, pero quiero que pare de meterse conmigo y con Christofer".