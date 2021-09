Isaac y Marina tienen un tenso cara a cara por Lucía: "Me juraron y perjuraron que no había nada"

Pero Isaac asegura que esto no es verdad, sino que Lucía para él era “una persona muy especial”. Después, en la fiesta, Marina es contundente: “Mira, me tuve que tragar las imágenes de la piscina. Me juraron y perjuraron que no había nada, que Lucía era como su hermana. Y se acuesta con ella y empieza una relación con ella al terminar conmigo”.