Melodie dejó a su novio, Cristian, en 'La isla de las tentaciones'

Cuando salió de la isla, Melodie empezó una relación con Beltrán

Melodie y Beltrán han roto su relación

Melodie dejó a su novio, Cristian, en 'La isla de las tentaciones 2'. Tuvo mucha complicidad con Beltrán en el programa, pero optó por irse sola... aunque dejó la puerta abierta a conocerle fuera. Así lo hicieron e iniciaron una relación. Pero Melodie nos ha contado en el debate de 'La última tentación' que han roto y nos ha explicado qué ha pasado entre ellos. "Aunque llevábamos poco tiempo, era algo que no me esperaba", reveló.

La ex de 'La isla de las tentaciones' ha reconocido estar pasándolo mal porque estaba "enamorada" de Beltrán.

Las causas de la ruptura de Melodie y Beltrán

A Melodie le ha costado mucho hablar de su ruptura con Beltrán. “Yo he sentido que Beltrán no ha estado a la altura de las circunstancias en la relación y en la última etapa he visto cosas que no se podían tolerar”, explicó. Por eso decidió que lo mejor era que cada uno tomara su propio camino.

La ex de ‘La isla de las tentaciones 2’ ha recordado viejos momentos y ha contado que ha vuelto “a consentir cosas que quizás no se deben consentir”. Ha apuntado a que eso pudo ser porque, cuando dejó a Cristian, no se tomó el tiempo suficiente para estar sola, sino que rápidamente comenzó a conocer a Beltrán.

Los colaboradores insistieron en saber por qué motivos concretos se produjo la ruptura y Melodie respondió que porque su ex no estuvo a la altura. “Creo que él no me ha sabido valorar”, aseveró. Pero la duda en el plató era si había habido terceras personas que se interpusieran en su relación, a lo que Melodie ha acabado diciendo: “Tenía una actitud con otras personas que quizá no debería”.

El paso de Melodie por 'La isla de las tentaciones 2'

Melodie acudió a 'La isla de las tentaciones' con su novio Cristian. No hubo infidelidades, pero no salieron juntos de la isla. Durante su estancia en las villas, Cristian se dio cuenta de lo mucho que quería a su novia, pero a ella le ocurrió lo contrario: se dio cuenta de que no estaba enamorada.