Fani no quitó el ojo de encima a la nueva ‘pareja’ en toda la fiesta y compartió sus pensamientos con su amiga Marta: “Yo a Andrea siempre la he considerado como mi hermana pequeña, siempre la he protegido, y ahora está tonteando con Julián . Yo no tengo problema, pero estoy flipando”, dijo.

La madrileña se percató de que Andrea y Julián llevaban juntos toda la noche, bailando y abrazándose: “Que no me diga Andrea que no le mola Julián porque no se separan”. A pesar de tenerlo tan claro, no quiso decirle nada a Andrea directamente porque estaba segura de que ella lo iba a negar. Y añadió, muy convencida: “El que no quiere con ella es él, porque me lo ha dicho él. Dice que le cae bien, pero que no le gusta”.