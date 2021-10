Suso, a Gloria: "Te alegras de que ahora quede Isaac así, porque así tu hermano queda de bueno"

Isaac dice que Manuel se alegra de que Isaac le haya sido infiel a Lucía

Yolanda, la madre de Marina, se suma a la hermana de Manuel contra Isaac

Isaac acudía a ‘El Debate de las Tentaciones’ para dar todas las explicaciones y tuvo que hacer frente a todas las preguntas de los colaboradores, pero también a reproches de algunos de los defensores de sus compañeros. Gloria, la hermana de Manuel, aplaudía mucho a los comentarios que iban en contra de Isaac, algo que Sandra Barneda no pasó por alto.

A Suso no sentó nada bien la actitud de Gloria y no dudó en reprochárselo: “Te alegras de que ahora quede Isaac así, porque así tu hermano queda de bueno pero que no se nos olvide lo que hizo tu hermano”, le decía haciendo alusión a que Manuel también engañó a Lucía en el programa.Pero Gloria iba un paso más allá y defendía a su hermano: “¿Sabes lo que pasa? Que la única diferencia que hay entre mi hermano y este chaval, es que es una garrapata que primero se agarró a Marina y luego a Lucía. Y le ha salido fatal”, comentaba.

Isaac se defiende ante los comentarios de la hermana de Manuel

Isaac no estaba nada contento con que se le dijera que necesita agarrarse a otras personas en el programa: “Yo no me tengo que agarrar a nadie. Ellas hacen voluntariamente lo que quieren. Si Marina quiso estar conmigo fue porque voluntariamente ella quiso. Si Lucía ha querido estar conmigo es porque voluntariamente ella quiso”, se defendía.

La madre de Marina también carga contra Isaac

La opinión de Gloria era también compartida con Yolanda, la madre de Marina, quien no dudaba en gritar a Lobo: “Les vende la moto a todas por igual”. Gloria, la hermana de Manuel, aplaudía el comentario y añadía que Isaac siempre se iba al sol que más calienta. Quizá un comentario que venía porque antes, Isaac había afirmado que cree que Marina sigue enamorada de él.

“Pues yo creo que sí. Porque se ve, se nota. Los compañeros me lo decían también. ‘Cualquier cosa tuya le afecta, llora o se pone a temblar’. También puede ser que sea dolor, lógicamente, que no me pueda ni mirar a la cara. Pero yo en ese momento sí que lo pienso”, contestaba. Algo que no gustaba nada a Yolanda.