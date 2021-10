Cristian acude a ‘El Debate de las Tentaciones’ para aclarar todas las polémicas que ha tenido su paso por ‘La Isla de las Tentaciones’.

En el plató se reencuentra con Melodie, su ex, con la que lleva un año prácticamente sin hablarse

Cristian echa en cara a Melodie que no le deje ver a su perro pero ella tiene razones para hacerlo

Un año después de haber finalizado su relación en ‘La Isla de las Tentaciones’, Melanie y Cristian vuelven a verse las caras en ‘El Debate de las Tentaciones’. Cristian acudía tras haber participado en ‘La Última Tentación’ para aclara todo lo que ha ocurrido en las Villas pero en plató tenía que hacer frente a su cuenta pendiente más importante: la que tiene con la que fuera su novia.

Antes de entrar a plató, desde la sala VIP ya podíamos ver que el reencuentro no iba a ser nada amigable. “Hace tiempo que no la veo, pero no creo que tenga ella nada que decirme y yo a ella tampoco”, decía. “Asunto pendiente tengo uno, pero que ya lo he hablado con ella y tampoco quiero sacar el tema porque no hemos pasado bien”, decía.

Una vez en plató, la cosa se tensaba entre ellos. Sandra preguntaba a Cristian si ya había olvidado a Melodie, él contestaba que sí, sobre todo en el terreno sentimental. “Lo que no tengo olvidado es el daño que me ha hecho y me sigue haciendo”, decía él. Por su parte, Melodie le recriminaba que el único que había estado haciendo daño era él. “Has mentido en todo, Cristian. En tus redes sociales, lo que dices de mí…”.

“Tú has dicho que yo tenía premeditado dejarte. Tú sabes que eso es mentira”, se defendía ella. “Tú has dicho que yo me he portado mal contigo, te excusas diciendo que no te quería para quedar como la reina de España. ¿Esa es tu excusa para quitarme al perro, lo que más quería?”, decía Cristian.

Melodie reprocha a Cristian estar usando al perro para controlarla

Melodie tenía claro que el tema del perro se iba a tocar esa noche y por eso venía preparada para defenderse: “Yo no te he quitado nada, tú sabes perfectamente que hace un año que terminamos el reality. En ese año hemos tenido contacto por el perro y hasta hace muy poquito fue cuando yo ya me cansé, porque no puedes utilizar a un perro para tener contacto conmigo, para saber donde estoy o no estoy”, le reprochaba Melodie.

Pero el tema de la custodia del perro que tenían ambos no se ha quedado ahí: “El perro no tiene ni un año ni dos, tiene ocho. Su dueña, la que se ha hecho cargo en todos los sentidos, he sido yo. El perro está a mi nombre. He sido benevolente contigo y a pesar de las mentiras que has dicho aquí de mí, he sido permisiva, pero todo tienen un límite”, proseguía ella.