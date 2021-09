“Esos mensajes se los mandó Lucía porque yo la animé”, dijo Lola, presente en el plató. Pero el hermano de Lucía no estaba de acuerdo: “¿Qué dices? ¡Si es fue en mi casa, fue conmigo!” En ese momento, Sandra Barneda detuvo la conversación, impresionada por lo que acababa de decir: “¿Tú estabas al lado de Lucía cuando escribió el Whatsapp? ”Manuel Jesús asintió y Sandra Barneda estalló: “¿Y has tardado tanto en decírmelo?” La respuesta del hermano de Lucía provocó las risas en el plató: “Es que no me dejáis hablar”.