Al principio del programa escuchábamos un audio de Manuel a Andrea en el que el gaditano le pedía a su amiga que no desvelara una información muy sensible que conocía y que afectaba directamente a su amigo Jesús. Finalmente no ha sido Andrea quien ha contado el bombazo, sino el propio Jesús.

Jesús estaba muy nervioso cuando entró en el plató y luego entendimos muy bien qué era lo que le traía de cabeza. Así nos lo contó: “Jesús sigue teniendo súper claro que Marina es la mujer de su vida, pero Jesús también es humano y se equivoca. Me he equivocado ”, comenzó.

Marina supo de la infidelidad hace dos semanas, cuando se lo contó Marta Peñate. Luego Jesús se lo confirmó. “Fue algo súper duro, yo quería desaparecer”, comenzó la sevillana. Pero luego entendió la situación de otra manera: “Por una parte cuando hice lo que hice me taché mucho como mujer y persona. Esto me ha servido y le ha servido a él para no echarme tantas cosas en cara y para pensar que le puede pasar a cualquier persona y no eres ni mejor ni peor. Es un fallo que lo puede cometer cualquier persona”. Por todo ello, Marina ha decidido perdonar a Jesús.