Marina y Jesús entraron como pareja en ‘La isla de las tentaciones 3’, donde su relación se rompió. Ella le fue infiel con Isaac y él se vengó liándose con Stefany y con Lara. Al final, cada uno se fue por su lado y no se volvieron a reencontrar hasta hace unos meses. Marina ya había sido traicionada por Isaac y se dio cuenta de que nadie la iba a querer como Jesús. Él también había estado con otras chicas, pero ninguna le hacía sentir lo mismo que Marina. Decidieron intentarlo otra vez, aunque Jesús tenía muchas dudas y necesitaba que la sevillana le demostrara que no iba a volver a hacerle daño. ‘La última tentación’ fue la prueba definitiva.

“ Le quiero . Ha cambiado físicamente, personalmente… es otro. Y por eso otra vez esa ilusión que tengo”, empezó Marina. En cambio, Jesús ha vuelto a ilusionarse con ella porque “es la que yo quería, no la que estaba aquí el año pasado”. En ‘La isla de las tentaciones 3’, el andaluz repitió una y otra vez que no reconocía a su novia, que era otra. Pero ahora parece que ha vuelto a ser la persona de la que se enamoró.

Marina y Jesús se dijeron lo que sentían el uno por el otro y decidieron seguir juntos. “Es la persona que quiero y me da igual lo que diga la gente. Todo el mundo tiene derecho a ser feliz con quien quiera y si soy feliz a su lado, ¿por qué no voy a estar con ella?”, decía él. Y añadió: “Yo quiero que seas la persona con la que me levante todos los días. Quiero besarte todos los días”. Tras estas bonitas palabras, se besaron.