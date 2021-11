Isaac y Lucía por fin se dejaban ver tras su paso por 'La Última Tentación' y después de una hoguera de confrontación que terminaba con su relación. Por fin los dos acudían al plató de 'El Debate de las Tentaciones' para comentar todo lo que había pasado entre ellos desde su vuelta y para enfrentarse a algunas cuentas pendientes que habían dejando por el camino: Manuel y Bela.

Bela también estaba en plató esa noche y después de que Isaac y Lucía confirmasen que siguen juntos, entraba a plató muy decidida y con mucho que decir, aunque reconocía que estaba un poco nerviosa: "No me han gustado muchas cosas que se han dicho de mí y vengo a aclararlo un poco". Sandra Barneda le preguntaba qué cosas y quién las había dicho y Bela era directa con Lucía.

"Para empezar no me gusta nada que vayas hablando de mí diciendo que soy una falsa, una asquerosa...". Pero Lucía no le dejaba hablar: "El tonito te lo relajas conmigo, preciosa". Pero Bela no estaba dispuesta a callarse: "Déjame hablar, anda, como las frases que sueltas que te aprendes de las series". "Aquí la única peliculera eres tú", le decía Lucía.

"No me ha sentado bien que se me llame falsa o asquerosa en redes sociales". Al escuchar eso, Lucía no se podía contener y cargaba contra ella: "¿Dónde he puesto yo eso? ¡Demuéstralo! Y no me chilles". Por su parte, Bela afirmaba que todo esto lo había dicho en su canal de mtmad.

Lucía era clara e iba a por Bela por su relación con Isaac: "Eres una falsa, porque eso se hace por sentimiento, no por tele. ¡Mala!. Yo me guío por el corazón y me equivoco con el corazón. ¡Mala!", decía gritando Lucía mientras Bela intentaba defenderse.

Sandra Barneda para los pies a Lucía