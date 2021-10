Lucía y Manuel recuperan la química: cariñosos juegos en el jacuzzi, confesiones y duermen juntos

Manuel y Lucía no podían ni verse cuando empezó ‘La última tentación’, pero la infidelidad de Isaac ha cambiado por completo su relación. El gaditano se ha convertido en el mayor apoyo de su exnovia en Villa Playa y no se ha separado de ella desde que vio las imágenes de Isaac besando a Bela en el visionado de emergencia .

Lucía combinaba momentos de pasarlo bien y reírse con otros en los que se derrumbaba pensando en Isaac. “Qué vergüenza, qué vergüenza”, le confesó a Manuel mientras lloraba. Pensaba que la gente la iba a “linchar” por lo que le estaba pasando, pero su ex no estaba de acuerdo: “Te has quitado a otro mojón de encima, no llores por alguien que no merece tus lágrimas”.