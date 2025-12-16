Lidia González 16 DIC 2025 - 09:00h.

La exparticipante de ‘La isla de las tentaciones’ y Marcello Falzerano se convierten en padres de su primer hijo en común: el complicado parto

¡Fiama Rodríguez ha dado a luz y cuenta todos los detalles! Después de iniciar un duro proceso para quedarse embarazada y compartir todos los detalles durante estos meses, la que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ ha tenido un doloroso parto que ha compartido, en exclusiva, en su canal de mtmad, ‘Ya eras todo’, que ha finalizado con una dura cesárea. Nerviosa, pero con muchas ganas de conocer a su hijo, se convierte en madre de su primer hijo en común con Marcello Falzerano. ¡No te pierdas todo lo que ha contado, en primicia, en Mediaset Infinity!

La influencer ha vivido con mucha ilusión este momento tan importante que ha querido compartir con todos sus seguidores, después de todos los “pensamientos perturbadores” que ha sentido. Tanto por tratarse de su primera experiencia como por todas las dificultades a las que se ha tenido que enfrentar hasta su parto, la que fuera tronista de ‘Mujeres y Hombres y Viceversa’ no ha podido evitar sentirse asustada. Además, la larga espera que ha tenido que enfrentar hasta poder dar a luz ha llevado a la creadora de contenido hasta el límite: “Me está doliendo lo más grande, estoy deseando que pase”.

La que fuera participante de ‘La isla de las tentaciones’ han pasado nada más y nada menos que tres días en el hospital esperando a poder dar a luz. La creadora de contenido lo ha pasado muy mal y ha sufrido mucho dolor: “Ha sido muy duro”. Tras muchos esfuerzos, con las contracciones cada vez más fuertes y muchas complicaciones para que su hijo se colocase, Fiama ha tenido que ser sometida a una complicada cesárea.

Fiama Rodríguez ha cumplido, al fin, el gran sueño de convertirse en madre junto a Marcello Falzerano. Desde que comenzase su duro proceso hasta las complicaciones que ha sufrido, la influencer ha compartido todos los detalles a través de sus redes sociales. Todo el sufrimiento y la gran espera ha merecido completamente la pena y, por fin, la pareja ha podido conocer a su hijo. La canaria y el italiano desvelan cómo ha sido su reacción al verle por primera vez tras todo lo que han pasado estos días.

Tras todo lo que ha vivido en su proceso de embarazo, Fiama Rodríguez ha dado a luz a su hijo y ha podido tenerlo entre sus brazos. La que fuera concursante de ‘La isla de las tentaciones’ ha vivido un complicado parto con el que ha sufrido muchos dolores: "Ha sido todo muy trágico". A través de su canal de mtmad, la influencer dedica sus primeras palabras y comparte cómo ha sido su experiencia, junto a Marcello Falzerano. ¡No te pierdas uno de los capítulos más emocionantes de la creadora de contenido en ‘Ya eras todo’!