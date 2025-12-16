Durante una 'pool party' Helena y Barranco protagonizan un momento muy 'hot' en la piscina

Helena y Barranco sobrepasan todos los límites en 'La isla de las tentaciones 9' y terminan teniendo sexo en la cama: “Me va a dar un jamacuco”

Helena y Barranco nos tienen acostumbrados a protagonizar imágenes muy 'hot' en 'La isla de las tentaciones 9'. Después de varias semanas de acercamiento, ya están durmiendo juntos con regularidad y, entre las sábanas de Villa Playa, no dejan de suceder cosas prácticamente cada noche.

Tras la hoguera de las chicas, en dónde Helena no ha podido ver imágenes de Rodri, ella y su tentador se han ido a la cama juntos, pero antes de dormir han tenido una conversación muy intensa sobre su relación, en la que Helena le preguntaba si estaba enfadado porque le miraba de una forma extraña: "No te miro mal, te lo juro. Pero os veo entrar tristes a todas y os miro con cara de circunstancia, reconocía él. Al parecer, Helena ha llegado triste a Villa Playa y Barranco no ha sabido cómo actuar para no incomodarla.

El soltero le ha afirmado que no tiene motivos para enfadarse con ella por lo que haya pasado en la hoguera. Tras la conversación, ambos se han dado un abrazo y han continuado besándose. Helena y Barranco han subido la temperatura de Villa Playa y han protagonizado una escena sexual muy caliente.

"Ha sido muy especial, cada día me gusta más. Esto es súper intenso", reconocía Helena. Además, ha explicado lo que siente hacia su tentador y cómo está viviendo la experiencia en el programa junto al barcelonés: "Me estoy dejando llevar y siento ilusión hacia él", afirmaba.

"¡Qué espectáculo!"

Eso es lo que le han gritado sus compañeros a Barranco y Helena al ver un momento lleno de lujuria durante la 'pool party' de la villa de las chicas. Ambos, montados en una barca hinchable han dado rienda suelta a sus pasiones, dejándonos una estampa llena de toqueteos, roces y besos en el agua de la piscina.

Helena ha reaccionado a una confesión de su soltero: "Mientras estábamos en la barquita y me ha dicho que nunca lo había hecho en un barco y que a lo mejor era el momento. ¡Barranco y sus cosas, sus 'barrancadas'!", admitía la madrileña hablando de ese momento.