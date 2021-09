Lucía lo pasó muy mal en las hogueras cuando participó en ‘La isla de las tentaciones 3’, pero ahora ha vuelto más madura y con las ideas más claras. Antes de ver las imágenes de Isaac, advirtió qué le molestaría ver: un tonteo con alguien, que su novio hable mal de ella, que diga que no la quiere o un acercamiento con Marina. “Han tenido que tener conversaciones, pero tonteo o acercamiento más allá sí me molestaría”, dijo.

Manuel llegó a Villa Playa acusando a Isaac de serle infiel a Lucía. Marina también se lo dijo cuando estaban medio discutiendo en la habitación, pero Lucía no se lo cree. “Manuel no me deja en paz. Si tiene tantas cosas, que las enseñe. Yo cornuda consentida desde que estoy con él no soy”, afirmó. Además, reveló que ya ha hablado con Isaac fuera de esas acusaciones y que confía en él. En cuanto a Marina, cree que lo que no quiere es “el bien” para Lucía e Isaac.