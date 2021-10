Lucía quema una camiseta de Isaac: “No le pienso perdonar”

Lucía llegó a ‘La última tentación’ muy enamorada de Isaac pero después del visionado de emergencia todo ha cambiado. La gaditana ya no quiere saber nada de él después de haber visto que se ha besado con Bela nada más llegar a Villa Luna. Tanto es así que por la noche no quería ni usar una camiseta que él le dio cuando se despidieron.

Lucía se ponía un tanto sentimental contando que desde que Isaac le dio la camiseta, no se había despegado de ella para dormir en su Villa, sin embargo, desde que vio las imágenes, no quiere ni tocarla. “No solo no te la pusiste anoche, sino que además dormiste con Manuel ”, comentaba Marta.

“Yo ya he pagado mi karma”, comentaba Lucía haciendo alusión al año que había hecho a Marina. Marta quería apoyar a Lucía: “Es fuerte, y de verdad que me vas a tener. No te voy a dejar. Yo me voy de fiesta contigo, yo me sacrifico”, decía mientras la abrazaba y se reían.