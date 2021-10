Comienza la fiesta asiática en ‘La Última Tentación’ y como en cada fiesta, los participantes estaban deseosos de bailar y darlo todo. Sin embargo, parece que a Andrea se le amargó un poco la fiesta viendo que Manuel ya no le hace tanto caso como antes. Así que decidía hablar y bailar con el reto de chicos para intentar llamar su atención. Algo que no consiguió al principio, ya que el ex de Lucía estaba más pendiente de Marta Peñate. O eso creía ella.

Viendo que Andrea estaba toda la noche tonteando con Julián, Manuel le dice que esa noche está fuera de la habitación y es Andrea quien le suelta la primera indirecta: “Yo quiero dormir con Manu, pero es que él no quiere dormir conmigo. Viendo que Manuel no es sincero, Andrea se pone más directa: “Pero dime la verdad. Dices que nuestra relación se ha acabado y tonteas con Marta”. Sin embargo Manuel asegura que lo de Marta “es cachondeo”.

Manuel decide ir a hablar con Andrea tras su primera noche sin dormir juntos

Tras lo que estuvieron hablando, Manuel no se sentía cómodo y decidía ir a la habitación de Andrea para hablar con ella: “Yo no quiero que tú estés mal ni nada. Lo único que te quiero decir es que quiero que entiendas que, como he visto lo que Lucía sufrió conmigo el año pasado y lo que ha sufrido ahora, lo que me salía ayer era estar con ella charlando”.

Andrea aseguraba que no pasaba nada y decidían darse un abrazo: “Yo te entiendo perfectamente”, le decía Andrea. Mas tarde, Manuel comentaba con sus compañeros lo que había hablado con ella. Sin embargo, Marta sacaba un pequeño detalle que Manuel no le había contado a Andrea: ha dormido con Lucía.

Manuel comienza su acercamiento con Lucía

Una vez aclarado el tema con Andrea, Manuel se centró en ser el apoyo de Lucía después del mal trago que había pasado al descubrir la infidelidad de Isaac. Ella se dejó querer, incluso le reconoció que a la persona que más ha querido ha sido a él, algo que puso muy contento a Manuel, siendo quizá un tanto liberador porque es consciente de que en su paso por 'La Isla de las Tentaciones 3' le hizo mucho daño.

Esa confesión se la hacía mientras los dos estaban juntos en el jacuzzi, ya que Lucía no quería irse a la cama por no darle más vueltas al mismo tema. "No puedo con la soledad", confesaba ella. Él, por su parte, le decía: "Me flipa estar aquí contigo".

Manuel y Lucía pasan la noche juntos

Una vez salieron del jacuzzi y se secaban, Lucía confesaba estar destrozada por todo lo que había ocurrido, pero Manuel le decía que no se preocupara, porque él estaba ahí para apoyarla en ese duro trance. Al ir a ponerse el pijama, Lucía sacaba una camiseta que Isaac le había dado para que se acordase de él, pero Manuel se negaba a que se la pusiera, incluso la tiraba con cierto desprecio al pasillo.

Aunque minutos más tarde Lucía la recogía, confesando que no quería volver a verla más. Después, Manuel y ella dormían juntos en la misma cama. Tal es la buena relación entre ellos que al día siguiente conseguían convertirse en Miss y Míster Tentación tras un sensual baile.

Lucía quema la camiseta de Isaac

A la mañana siguiente, Marta Peñate iba en busca de Lucía y le pedía la camiseta para prenderle fuego en la playa. Y así lo hicieron, se la llevaron a la playa y allí le prendían fuego mientras las dos charlaban. La gaditana comentó que espera que su karma esté ya pagado y que ahora sería el turno de Isaac.

Lucía e Isaan se ven en la 'hoguera de confrontación'