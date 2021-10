Manuel y Marta coquetean delante de Andrea: "A Marta sí que la he visto alguna vez receptiva"

Lo que nadie se esperaba era la buena relación que el gaditano tiene con Marta Peñate, a quien pudimos ver muy cercana a Manuel. “ ¿Quieres que te haga el movimiento con el que conquisto a todo el mundo, Manuel? ”, le preguntaba haciendo un giro de cabeza moviendo toda su melena. “Ya me he dado cuenta”, le contestaba Manuel.

Pero las bromas entre ellos seguían, cuando Marta le llamaba “gambín”. “Tú qué sabes lo que yo me como”, le contestaba él muy pícaro. Además, el ex de Lucía se ha percatado de esa supuesta atracción que sentiría Marta por él: “A Marta sí que la he visto alguna vez receptiva, pero Andrea es la que más me atrae física y personalmente”.