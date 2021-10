Manuel arremete contra Isaac y rompe en llanto al enterarse de la traición a Lucía: "Es lo último que te mereces"

Manuel se quiebra al tener razón sobre Isaac, que ha sido desleal a Lucía

Lucía se refugia en Manuel ante la noticia: "Gracias por defenderme"

Manuel y Lucía se unen en 'La última tentación' después de haber roto el año pasado en 'La isla de las tentaciones'

La vida da tantas vueltas que a veces marea. En 'La última tentación' hemos vivido una escena que jamás esperamos ver. Manuel, exnovio de Lucía, ha acabado convirtiéndose en el gran apoyo de la gaditana tras la traición de Isaac, su actual pareja, con Bela. Hace tan solo un año, había sido Isaac quien había consolado a Lucía en la misma villa por las infidelidades de Manuel.

Precisamente por ello es que Manuel no quería que Lucía reviviese la misma historia. El de Puerto Real sabía lo mucho que había sufrido y ante los rumores que le llegaron sobre Isaac, no dudó en reprochárselo en cuanto tuvo la oportunidad.

Cuando Lucía llegó a Villa Playa, Manuel no tardó en advertírselo pero ella no quería escuchar a nadie si no tenía pruebas. Finalmente las tuvo gracias a 'La última tentación', donde descubrió que su novio Isaac se había besado con Bela.

Manuel, a Lucía: "¡Ese era una garrapata!"

Nada más ver las imágenes, Lucía quiso refugiarse en alguien a quien considera como de su "familia". Curiosamente, fue Manuel, el mismo por el que lloró en 'La isla de las tentaciones 3' al haberle sido entonces él desleal. "Tú llevabas razón. He visto al Isaac liándose con la Bela. Y nada... gracias por defenderme", le anunció.

Él en seguida le dio un abrazo y juntos rompieron a llorar. "Yo no quería que se riera de ti. Qué mala suerte tienes, chiquilla. Te juro que me ha dolido montón. Es lo último que te mereces. ¡Ese era una garrapata tuya! Te estaba chupando. Me da mucha pena por ti. Merecería el correctivo que me hiciste a mí. Creo que le tienes que dar fuerte, se lo merece", espetó.

No obstante, para Manuel no ha sido de buen gusto tener razón sobre Isaac. Cuando Lucía le contó a Sandra Barneda lo unida que está a su exnovio a pesar de todo, Manuel de nuevo no pudo evitar venirse abajo recordando el daño que le hizo y el dolor por el que ahora, de nuevo, tendrá que transitar por Isaac.

Manuel y Lucía, cada vez más unidos