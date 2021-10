La dura advertencia de Marina a Isaac: “Delante de mí no vas a volver a faltarle al respeto a una mujer, te juro que te hundo”

Marina no soporta a Isaac . No lo hacía cuando tuvieron que convivir en Villa Playa y tampoco ahora, que han vuelto a coincidir en Villa Luna. Es más, su relación ha ido a peor desde que ‘Lobo’ le ha sido infiel a Lucía con Bela .

A su llegada a Villa Luna, Marina pidió a Sandra Barneda decirle a Isaac todo lo que pensaba de él. “Yo sé que al final tu no vas a cambiar en la vida, porque lo llevas en la sangre. Pero delante mía no vas a volver a faltarle el respeto a una mujer ni vas a jugar con los sentimientos de nadie porque te juro que te hundo”, le advirtió.

Isaac intentó defenderse comparando su situación con la vivida por él mismo y por Marina hace un año, cuando ella le puso los cuernos a Jesús en ‘La isla de las tentaciones 3’. La sevillana le respondió: “Tú eres de mentira, eres un actor. Te has delatado (…) No tienes vergüenza”.

Marina no ha sido la única que le ha echado en cara a Isaac su comportamiento. Alejandro , que también acababa de llegar a la villa, le dijo que, si tanto quería a Lucía, podía haberla dejado en la calle para no hacerla tanto daño.

Christofer se sentía identificado con Lucía y sabía perfectamente lo que estaba sufriendo, y así se lo dijo a Isaac. Para él, la gente dice que está enamorada “como quien come pipas”. “He sido bastante tajante con Isaac, me identifico con Lucía, sé cómo se pasa aquí y no es nada fácil”, se explicó.