Mayka y Gonzalo tienen cuentas pendientes, o al menos así lo pensaba él cuando entró en ‘La última tentación’. Los dos tuvieron un lío cuando Mayka era novia de Tony Spina. Contó que dejó al italiano porque quería empezar algo con Gonzalo … pero él no tenía los mismos deseos. Así que todo acabó ahí.

Los dos se han vuelto a reencontrar en Villa Playa y muchos de sus compañeros creían que entre los dos había una atracción y una tensión sexual no resuelta que podría acabar materializándose. Gonzalo ya ha reconocido que le gusta Mayka, pero ella lo ha negado: quiere a Alejandro, su novio, y no tiene ninguna intención de cambiar una relación seria por “un polvo de una noche” con Gonzalo.

La mayoría de las conversaciones entre Mayka y Gonzalo acaban en bronca. Ella cree que solo quiere molestarla, pero él lo niega: “Si yo soy la persona que más te quiere a ti”. Su historia aún colea, pero la murciana no quiere que Alejandro pueda malinterpretar las imágenes. Por eso intentó dejarle las cosas claras a Gonzalo: “ Tú y yo hemos tenido mucho tiempo para haber hecho lo que nos diera la gana y no hemos querido. Ahora tengo pareja y le quiero”.

A pesar de esas palabras, Gonzalo insistió en que Mayka es “su prototipo número uno sexual” y ella empezó a enfadarse: “No voy a cambiar una relación de tres meses por un tío que solo me quiere para f*****, es lo que hay. No vengas a jo***** mi relación que es lo único que quieres”.