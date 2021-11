Marina vio esas imágenes en su hoguera y dijo qué tipo de relación esperaba tener en un futuro con Lucía: “Nunca va a llegar a ser mi amiga, aunque si la veo por la calle la saludo. Cuando ha pasado todo esto he sido la primera que la ha apoyado, pero nunca voy a tener una amistad con ella porque al final ella era consciente de todo, sabia el daño que me estaba haciendo y nunca ha empatizado ni un poquito conmigo. La diferencia es que a ella se lo han hecho y yo he estado ahí también”.