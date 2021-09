En el primer contacto con los solteros, Isaac y Marina tuvieron una complicidad instantánea que no pudieron ocultar. Ni siquiera a Jesús, el novio de Marina del que aún no se había despedido. Sin embargo, a Lucía también le había gustado el soltero .

Isaac no lo encajó mal : "Yo quiero estar con ella, se lo he dicho muchas veces, sé que ella también quiere estar conmigo. Aquí estoy y aquí voy a estar siempre ".

Lucía aguantó como pudo el chaparrón que le estaba cayendo en directo. Pero la gaditana justificó su 'caída en la tentación' con Isaac con los sentimientos que tenía por él y que había estado ocultando todo este tiempo: "Cuando llego a España, desde la primera noche, no puedo dormir y no me acuerdo de Manuel. Se me viene todo el rato Isaac a la mente", explicó.