Bela quería zanjar de una vez por todas lo que pasó con Isaac : “Lo mío con Isaac ha sido un lío de una noche y ya está” . Marina le dejaba claro que con ella no tenía ningún problema: “A mí no me dolió lo tuyo, porque si se hubiera ido contigo, y lo puedo medio entender. A mí lo que me dolió es lo otro, lo de ella”, decía refiriéndose a Lucía.

“No voy a tener malo rollos contigo ni con nadie, porque al final no es problema tuyo”, decía Marina para zanjar el tema. Bela, por su parte, tiene claro quién es el culpable de todos esos problemas: “Es problema de él. No es ni tuya ni de Lucía. Es de él, porque ha jugado con nosotras como ha querido. Lo que pasa es que Lucía no se quiere dar cuenta. Me da igual Lucía porque es que no quiere abrir los ojos, pero no quiero llevarme mal contigo”, comentaba.