Mayka asegura que se llevan mal desde que Marta comenzó una relación con Tony Spina

Marta dice que Mayka le hacía el vacío junto a otras compañeras de 'La Isla de las Tentaciones'

Tony Spina abandona el plató por las preguntas sobre Mayka

Marta Peñate y Mayka tienen una relación nada amigable desde que se conocieron en la segunda edición de 'La Isla de las Tentaciones'. Por eso, las dos habitantes de Villa Playa se debían una conversación y ha sido en un Círculo de Fuego muy tenso. Aunque Marta no sabía quién sería su contrincante, tenía claro que solo podían ser o Lester o Mayka. "Aún le guardo algo de cariño, pero estoy actualmente con su ex pareja de un mes, que eso es más un chiste que una expareja", contaba Marta sobre Tony Spina. "Ella ha tratado muy mal a Tony después de la relación".

Poco después Marta descubría que, efectivamente, su Círculo de Fuego sería un cara a cara con Mayka y que, después debería elegir si puede continuar o no en ‘La Última Tentación’. Al mismo verse, Mayka aseguraba que esperaba a Marta. “Estoy cansada de siempre lo mismo. Sé que ella tiene cuentas pendientes conmigo, pero me gustaría saber qué cuenta pendiente tengo yo contigo”, decía la murciana.

“Hace un año, en República Dominicana, tú dime a mí si no llegaste a pasar de mí”, reprochaba Marta. “Si tengo un problema con una persona, no voy a ir detrás a decirle que se venga a comer”, explicaba Mayka. “Preferías llamar a Patri y a Melodie y decir ‘para qué voy a llamar a Marta, que se sienta sola’”, se quejaba la canaria. Mayka por su parte, le reprochaba que ella no tenía la culpa de que sus compañeras no la llamasen y que actualmente no se llevaba bien con nadie de sus compañeros.

Y los reproches entre las dos no se iban a quedar ahí. Marta defendía la idea de que Mayka había venido a ‘La Última Tentación’ a lavar su imagen. “Yo he cometido un error, lo sé, pero soy buena persona”, se defendía la murciana. “¿Qué crees que le pasa a Marta contigo?, preguntaba Sandra. “Creo que me tienes que tener celos o envidia, no sé qué te pasa conmigo”, explicaba Mayka.

Tony Spina, el problema entre las dos

“Atacaste a la persona que es mi actual pareja”, le echaba en cara Marta. “Lo que has dicho de Tony es rastrero, muy rastrero, y es mi pareja y a mí me duele”. Por si fuera poco meter a Tony en este Círculo, Mayka no dudaba en calificar a Lester como “un santo”, pero Marta estaba preparada y su contestación era rápida: “Yo por lo menos no le vuelvo loco, como tú a Pablo. Un día me enrollo con él y al otro ya no me importa”.

Marta decide darle una nueva oportunidad a Mayka