Los dos primeros minutos de la hoguera de confrontación de Fani y Christofer.

Ya frente a la hoguera, Fani lo pasó muy mal mientras esperaba la llegada de su novio. Incluso llegó a plantearse que no iba a asistir . Pero, en el avance exclusivo de dos minutos que hemos podido ver en el debate, ha quedado claro que Christofer sí se iba a presentar… y que además no tenía la más remota idea de que Fani se había besado con Julián.

Nada más verse, Fani y Christofer se abrazaron y se besaron. ¿Será esta su última muestra de cariño? La madrileña le dijo a su novio, muy aliviada, que pensaba que no iba a presentarse en la hoguera. A lo que él respondió, muy sorprendido: “¿Por qué no iba a venir? ¿Has hecho algo?”

A Fani le cambió la cara, pero todavía no le contó a Christofer lo que había pasado con Julián. “Sabía que ibas a ver cosas que no te iban a gustar, por eso he pedido esta hoguera”, respondió, con evasivas. Christofer asintió y le explicó a su novia que le habían molestado ciertos comentarios, como cuando dijo que ella y Julián al final se iban a liar: “Me gustaría que cambiaras. Yo me lo puedo pasar bien, pero esos comentaros aquí no porque hacen daño, mucho daño”.