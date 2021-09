Lester se rompe ante el consejo de Marta Peñate: "Soy un niñato y creo que me equivoqué viniendo"

"Yo te he perdonado y no te guardo ningún rencor. Lo que hago es porque hay veces que me gusta picarte y porque me vuelve por minutos el rencor", ha comenzado Marta.

Lester, sin poder contener las lágrimas, también ha tenido unas bonitas palabras para su ex: "Te juro por mi madre que me alegro de corazón de que seas feliz. Sé que estás bien y que estás con una persona que te quiere y al que quieres".

Marta ha querido darle un consejo: "Solo te puedo decir que por una vez en tu vida sepas querer a alguien y que la quieras de verdad". Ante estas palabras, Lester se ha venido abajo y le ha dado la razón a su ex: "Lo estoy poniendo todo de mi parte, pero creo que no lo estoy haciendo bien. Soy un niñato y creo que me equivoqué hasta viniendo y tengo mucho miedo de que vea algo que no le gusta y no quiera estar conmigo", ha dicho entre lágrimas.