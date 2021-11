El Último ‘Debate de las Tentaciones’ nos ha permitido saber qué parejas continúan juntas y cuales no tras las Hogueras Finales de ‘La Última Tentación’ . Una de las grandes sorpresas de la noche ha sido la confirmación de que Christofer y Fani siguen juntos y además ella le ha pedido matrimonio a él.

Además, Mayka y Alejandro, la última pareja en llegar a plató, han confirmado también que, contra todo pronóstico siguen juntos. Algo que ha sorprendido a muchos de los colaboradores presentes, ya que la Hoguera Final de la pareja fue muy bronca y, aunque salieron juntos, todo parecía indicar que la relación no duraría mucho .

Algo de lo que se ha dado cuenta Mayka en las últimas semanas, y quería dejarlo claro: “ Seguimos juntos y felizmente . Y de hecho, somos la única pareja de la que no se puede decir nada de nosotros cuando nadie daba un duro. Aquí estamos, callando bocas”. Nagore Robles aseguraba estar muy sorprendida de que sigan juntos.

Además, aseguran que tienen una relación mucho más estable tras su paso por el programa. Pero después la pregunta era inevitable. ¿Cómo estará la relación con Pablo? Mayka contaba que no sabe seguro si es su amigo: “Allí vende una cosa y aquí vende otra. Estoy un poco enfadada con él, porque allí me demostró una cosa y aquí ni me contesta a los mensajes”.