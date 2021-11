Alejandro y Mayka se hacen muchos reproches, como la actitud que ha tenido ella con Pablo y Gonzalo

Por fin llegó la ansiada noche de las Hoguera Finales, donde las parejas de ‘La Última Tentación’ volvían a reencontrarse tras su paso por el programa. Mayka se enfrenta a su hoguera más a pesar de que en la de su edición de ‘La Isla de las Tentaciones’ terminó con Pablo por Óscar.

Pero en esta tenía que reencontrarse con Alejandro y, aunque antes de volver a verse, Mayka reconocía haberse dado cuenta de que está muy enamorada de él, lo cierto es que el reencuentro no fue precisamente lo que se conoce por romántico. Mayka se levantaba para saludar a su novio, sin embargo él prefería no hacerlo y se limitaba a decir: “Siéntate”.

Tras un tenso silencio que daba la sensación de que duraba un año, Sandra Barneda preguntaba si no tenían nada que decirse. Era Mayka la primera en decir que no entendía la actitud de su novio. Algo que hizo que Alejandro saltase: “Yo tampoco entiendo la actitud que has tenido tú estos días. Me siento traicionado, me siendo vendido y me siento traicionado”.

A Alejandro le sentó muy mal que Mayka diese detalles explicaciones de su relación a Pablo y así se lo manifestó en su Círculo de Fuego contra el ex novio de Mayka. “Habéis tenido conversaciones y le cuentas todas nuestras movidas”, se quejaba. Por su parte, Mayka explicaba que había sido una llamada simplemente para pedirle consejo. Pero esta conversación con Pablo no era la única que había molestado a Alejandro: “Le has dicho a Pablo que yo soy un celoso compulsivo. Yo soy celoso, pero porque me das motivos”, le decía.

Tras las primeras imágenes vistas en las que podíamos ver a Mayka con Gonzalo, la murciana se justificaba: “Son conversaciones del pasado. Yo tenía que rendir cuentas pendientes con él, tengo que hablar de lo que pasó, tengo que preguntar si yo le gusté de verdad, no le veo nada malo”, explicaba ella.

Los dos reconocían que habían venido a ‘La Última Tentación sin estar enamorados el uno del otro: “Eso te lo he dicho a ti mil veces, que yo no estaba enamorada de ti, lo dije el primer día”, decía ella. “Ni yo de ti, pero me parece que eso sobra, porque si no da la sensación de que estás abierta a conocer”, le reprochaba Alejandro.

Tras ver unas imágenes, Mayka reconoce que con Alejandro no se siente valorada: “Él cuando entró aquí me respetó y me valoró. He estado con él tres años y contigo tres meses, y lo que he vivido contigo han sido muchas peleas”, afirmaba. Pero la versión que conocía Alejandro era diferente: “Me has contado mil veces lo contrario, Mayka. Que te tenía metida en la casa y él estaba por ahí, tonteando con niñas, porque él es DJ”

Tampoco se entienden en la vida rutinaria, para Mayka, Alejandro es como un señor de ochenta años con las mismas costumbres. Él reconoce que es una persona de rutinas, algo que a ella no le gusta, porque cree que no se amolda a su forma de vivir. Por eso, Mayka reconoce que le dijo: “Si no te gusta lo que hay, ahí tienes la puerta” por sentirse atacada.

Sandra le preguntaba a Alejandro si está enamorado de Mayka: “Me jode pero sí, porque después de ver estas cosas… Pero sí, me di cuenta aquí”. Por su parte, Mayka también contestaba: “Mucho. El miedo que más tenía era que a ti se te hubiera enfriado la relación y haberme quedado planchada aquí”