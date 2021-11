La primera en atacar era Patri, que no se cortaba un pelo: “ Marta está aquí gracias a nosotros . Tengo una pregunta para Marta: ¿has solucionado tu cuenta pendiente, que era la tensión sexual que tenías con Manuel ?”, le preguntaba. “Con estos dos acabé muy bien. Los convertí en niños de verdad, pero volvéis a ser Pinocho y Pinocha”, decía Marta sin poder terminar de hablar.

“Yo terminé bien con ella y es una pena que tú fuera, en tu mtmad , hayas seguido diciendo que si yo te llamaba gorda… Yo no se si tú tienes la necesidad de que alguna forma u otra yo siga en tu vida”, le decía Lester, pero Marta no estaba dispuesta a escuchar más: “¡Bájate ya de mi carro!” .

Después, Marta intentaba volver a explicar lo que había pasado para volver a estar a malas con ellos: “Lo primero que recibí de ti, ¿sabes lo que fue? Que subiste un story mencionando a mi novio, que casi te cargas mi relación , porque no se había emitido el programa, diciendo que si le había contado a mi novio que me quería tirar a Manuel”, afirmaba ella.

Y la cosa no quedaba ahí, Marta con la voz rota, afirmaba haber enviado audios pidiendo ayuda a Lester y ellos jamás le contestaron. Para Patri también tenía reproches: “Me dijiste que era lo mejor que te había pasado en la Isla, y al salir me diste por todos lados”.