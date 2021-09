Conocimos a Mayka en 'La isla de las tentaciones 2' . En dicha edición la participante acudió con Pablo, su pareja de aquel entonces , para poner a prueba su relación. Pensando que Óscar, uno de los solteros de la villa, no suponía peligro alguno ya que no era su tipo, finalmente se dejó llevar con él hasta caer en la tentación.

Pero al igual que le pasó a Andrea en 'La isla de las tentaciones 1', lo suyo con Óscar no fue más allá del paraíso . Sin embargo, conoció a Alejandro, al que también conocíamos nosotros por su paso en 'Mujeres y Hombres y Viceversa'. Ahora llevan tres meses y esperan superar con éxito 'La última tentación'.

"No vivimos juntos porque él no quiere", confiesa Mayka. Lo cierto es que Alejandro cree que aún no está enamorado de ella, pero que puede llegar a sentir mucho.