Gonzalo Montoya ha regresado al paraíso con la intención de resolver asuntos pendientes en 'La última tentación' . En Villa Playa está Fani, con quien no se lleva nada bien; pero también Mayka, con quien tuvo un lío una noche de fiesta.

Sin embargo, el andaluz no empezó la aventura con buen pie. La actitud chulesca de Gonzalo cabreó a la casa. "¡Por eso te dejó Susana!", apuntó Marta Peñate gritando. Mientras, a Mayka la vimos con mala cara porque Gonzalo había comentado que ella había sido "un daño colateral" en una noche de fiesta . Declaración por la cual Marta saltó.

Por la noche, Mayka se aproximó a Gonzalo en lo que Isaac interpretó como un intento de tontear. Pero cuando se quedaron a solas, la murciana lo que hizo fue cantarle las cuarenta. "¿Yo a ti te gusté?", le preguntó para empezar. Al decirle Gonzalo que sí, Mayka le soltó lo que llevaba dentro: "¿Entonces por qué no seguiste quedando conmigo? Yo dejé a Tony (Spina) por ti, idi***. Seré una infiel porque puse los cuernos a mi novio y todo lo que tú quieras. Pero a mí me gustabas de verdad y has perdido tu oportunidad, máquina", le dijo.