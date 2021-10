Sandra Barneda le anunció a Jesús que en un principio no iba a haber imágenes para él, pero que unos importantes acontecimientos de última hora cambiaron las cosas. Jesús vio el vídeo de Marina llorando en el sofá mientras Lucía intentaba consolarla.

En esas imágenes, Marina dijo que odiaba a alguien. Realmente se refería a Isaac, pero Jesús lo malinterpreto, creyendo que hablaba de él: “¿ Que me odia ?” También reveló lo que su casi novia le había dicho que sentía por Isaac en esos momentos: rencor y odio, aunque él no acaba de creérselo. “Odio no”, apuntó.

Mayka fue la primera en ver las imágenes, que la dejaron muy descolocada. No le gustó nada cómo algunos de los habitantes de Villa Playa intentaban meterse en su relación con Alejandro y le hablaban mal de ella, intentando sembrar la duda. La respuesta de su novio fue, en su opinión, algo tibia ya que no se lanzó a defenderla. Cree que por eso, porque él está enquistado en las cosas que ocurrieron en el pasado, su relación no avanza.