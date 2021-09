“Nunca he estado con Óscar, partiendo de esa base. Por ir un fin de semana a Málaga a ver qué pasa no es estar con una persona”, se justificaba Mayka. Además, se quejaba de que él no es “un santo, sé de muchas cosas que ha hecho y él va de santo y de mojigato, como si él no se liara con los tíos, con las tías”, se corrigió Mayka.