Nagore y Nando Montoya tienen un tenso enfrentamiento en plató: “Yo tengo carta libre para hablar de lo que me dé la gana que para eso soy colaboradora”

“Tienes carta libre para hablar de Gonzalo”, le respondía Montoya. “Yo tengo carta libre para hablar de lo que me dé la gana que para eso soy colaboradora” , contestaba Nagore muy cortante. Sin embargo, Nando lanzaba una especie de advertencia a la colaboradora sin especificar a qué hacía alusión: “Te perdonamos lo que quieras, a ti solo te tenemos que dar las gracias por una cosa, ya te la dirá Gonzalo por sus redes sociales. No tengo nada más que decirte”.

“A mí no me tiene que dar las gracias Gonzalo por nada, y a mí esta prepotencia y esta chulería… Si quieres hablamos enserio y si no, hablamos haciendo el tonto haciendo como que sabemos de lo que hablamos poque yo no tengo ni idea”, respondía Nagore sin amedrentarse un ápice sobre lo que Nando acababa de decir.