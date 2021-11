Se acerca el final de 'La Última Tentación' y todavía quedan algunos asuntos pendientes por resolver antes de llegar a las Hogueras Finales. En 'El Debate de las Tentaciones' pudimos ver cómo se resolvía una de esas cuentas pendientes, era la de Óscar y Roberto, quienes se vieron cara a cara en su Círculo de Fuego.



El todavía novio de Andrea llegaba diciendo estar tranquilo y aprovechando la experiencia para madurar. Aunque pensaba que su Círculo de Fuego sería con Manuel, con quien Andrea le habría sido infiel tanto en la Villa como antes de comenzar el programa. Sin embargo, era Óscar, expareja de su chica quien aparecía.

"Hola, Tito Rober", le decía Óscar para luego aclararlo. "¿Sabes por qué te digo lo de Tito Rober? Porque por lo que está haciendo tu novia en la villa, pareces más su tío el que la lleva de compras que su novio". Roberto aclaraba que no le había comprado nada a Andrea, pero Óscar era más directo: "Tu chica ha entrado con una actitud de soltera en la villa, yo no he hecho nada, porque yo no he querido y sinceramente creo que deberías abrir los ojos".

Sandra Barneda y la pregunta que podría explicar el rencor de Óscar

Pero Óscar no solo admitía que Andrea había intentado estar con él, sino que también habría estado con otros compañeros: "Tu novia ha estado detrás de mí, intentado volver conmigo durante dos años y que yo no he querido. Tu novia ha estado con Cristian, ha estado con Manuel. Ha dado a entender que eres un curnudo consentido", llegaba a afirmar.