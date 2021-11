'El Debate de las Tentaciones' invitaba a Lucía y a Isaac para aclarar todo lo que ha ocurrido tras su paso por 'La Última Tentación', después de haber terminado con su relación en una Hoguera de Confrontación ya histórica en el programa. Después de contar que siguen juntos, era el turno de que se enfrentasen también a sus cuentas pendientes: Bela y Manuel.

Y aunque el enfrentamiento con Manuel ha terminado con Lucía histérica por lo que él había contado, el cara a cara ha tenido un nivel muy bajo, hasta tal punto que Sandra Barneda ha tenido que parar los pies a Lucía por su actitud con Bela. Y no era la primera bronca de la presentadora esa noche.

Bela comenzaba su alegato contra Lucía: "Para empezar no me gusta nada que vayas hablando de mí diciendo que soy una falsa, una asquerosa...". Lucía, por su parte, no dejaba que Bela continuase con lo que estaba diciendo y le pedía que bajase el todo, aunque en realidad la tentadora estaba muy tranquila. Sin embargo el tono ha ido subiendo dedicándose perlitas como "peliculera".

Sandra Barneda: "En televisión te estás poniendo con ella y con él no lo vi"

La cosa se ha ido de madre cuando Lucía gritaba sin piedad contra Bela: "Eres una falsa, porque eso se hace por sentimiento, no por tele. ¡Mala!. Yo me guío por el corazón y me equivoco con el corazón. ¡Mala!". Ha sido ahí cuando Sandra Barneda muy firme ha tenido que reprocharle a Lucía el trato que estaba teniendo con Bela.