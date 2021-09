'La última tentación' ha sorprendido tanto a parejas como espectadores al explicar cuál será la mecánica de esta nueva experiencia. A su llegada a República Dominicana, Sandra Barneda ya avisaba de que para poder poner a prueba sus relaciones, la aventura la vivirán por separado, algo que no gustó nada a algunos de ellos, sobre todo a Lucía .

Isaac por su parte asegura encontrarse rarísimo, ya que en su edición era tentador y jamás se planteó vivir esta experiencia en pareja. “Soltero, lo que tú quieras, pero con pareja… Estoy pensando en los chavales del año pasado”. Además, el novio de Lucía no podía evitar acordarse del “pobre Jesús” , asegurando que siente hasta remordimiento. Sin embargo, tiene claro que ninguna de sus compañeras es una tentación para él porque tiene claro que va a respetar a su pareja: “Yo no soy el mismo que Manuel”.

Fani, por su parte, viene a comprobar que en su relación con Christofer están hechos el uno para el otro, y tiene claro que si surgiera algo por parte de él sería porque así lo siente y no por venganza. “Si uno de los dos cae, es porque no estamos hechos el uno para el otro, no hay que forzar a la otra persona a que esté contigo”.