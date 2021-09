Marina e Isaac se han reencontrado en 'La última tentación', el lugar donde podrán resolver definitivamente todas sus cuentas pendientes. En 'La isla de las tentaciones 3', los participantes salieron muy ilusionados con su relación, pero Isaac se enamoró de Lucía, amiga de Marina en la villa, y la andaluza lo sintió como una traición.

Isaac sabía que Marina podría ser una de las personas que viera en su regreso al paraíso. De hecho, confesó que probablemente sería la que más preocupase a Lucía. "Lo veo normal que se preocupe. Al fin y al cabo fue una persona importante para mí. Ahora no siento nada. Le tengo cariño. Agradezco haber compartido la experiencia que vivimos los dos pero ahora no siento nada. Por eso estoy con Lucía, porque siento que quería estar con ella", le contó Isaac a Sandra Barneda.

"La relación que tengo ahora con Marina es totalmente nula. La última vez que hablamos decidimos dejar de hablar y vernos. Me lo pidió ella. Supongo que le molestaría que le preguntase cosas. Yo tendría una amistad con ella sin problemas. A lo mejor está dolida por la forma en la que se acabó todo. Yo tampoco elijo de quién me enamoro y quién me gusta. Las cosas van así. Lo siento mucho pero intenté hacer las cosas lo mejor que podía o sabía", sentenció asegurando que ahora está muy enamorado de Lucía. Después, Marina llegó por el camino de antorchas.

Marina, sobre la 'traición' de Lucía e Isaac: "Me han hecho mucho daño"

Marina llegó muy nerviosa y sin mirar a Isaac, hecho del que se percató Sandra Barneda. "No me apetece, no me sale. Una persona que se ha reído de mí y me ha hecho el daño que me ha hecho no se merece nada", le explicó ella todavía afectada.